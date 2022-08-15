В Івано-Франківській області арештували активи російських компаній на 200 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Компанії спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості. Кінцевим власником одного з підприємств є уряд Росії, інші на 75% належать агресора, а на 25% - Україні.

Слідчі встановили, що РФ володіє компаніями через ланцюжок пов'язаних між собою установ - два російські банки та одне ТОВ. Після початку повномасштабної війни керівництво почало переводити майно на підконтрольну їм компанію.

Суд заарештував корпоративні права на 14,8 млн гривень та виробничий комплекс вартістю майже 190 млн гривень. Активи вже передали в АРМА.

Досудове розслідування триває за трьома статтями ККУ.

Фото: СБУ заарештувала майно російських компаній в Івано-Франківській області (t.me/SBUkr)