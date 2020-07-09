Стало відомо про четверту жертву повені на заході України

В Івано-Франківській області жертвами повеней стали чотири людини. Спочатку повідомлялось, що в результаті негоди загинули три жителя області.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інформацію про четверту жертву підтвердив голова сільради Ворохта Яремчанської міської ради Микола Йосипчук. Чоловік загинув ще на початку паводку - 21 червня.

"Через довготривалі дощі вода підтопила підвальне приміщення його домогосподарства. Він зайшов у приміщення, котельню, і його вдарило струмом", - повідомив Йосипчук.

Він зазначив, що сільрада вже подала документи, які визнають загиблого чоловіка жертвою стихією.

При цьому Івано-Франківської облдержадміністрації повідомили, що поки чекають висновок районної комісії для виплати компенсації.

"Ще немає документів по одній жертві, але, думаю, що сьогодні-завтра будуть. Комісії сформують склад сім'ї загиблих, складуть протоколи. Ми намагаємося якомога швидше працювати, щоб швидше отримували матеріальну допомогу. Ми готові виплачувати", - зазначив начальник департаменту соціальної політики ОДА Володимир Корженьовський.

Наголошується, що до цього жертвами стихії вважалися три людини - жінка з Дземброні, а також чоловік та жінка, які потонули в автомобілі в річці Білий Черемош.

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області планують виплачувати від 20 до 300 тисяч гривень компенсації постраждалим від паводків.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Пізніше Верховна рада схвалила виділення 2 млрд гривень на подолання наслідків стихії.