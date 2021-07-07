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У Львівській області сталось масове отруєння людей в ресторані

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Львів, Середа 07 липня 2021 15:22
У Львівській області сталось масове отруєння людей в ресторані Фото: у Львівській області масово отруїлись люди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти. Стан хворих середньої важкості.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку очільниці обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Іванченко.

У Львівську обласну інфекційну лікарню забрали вже 17 людей із діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "харчова токсикоінфекція".

Серед постраждалих - шестеро дітей віком 3, 5-8 та 17 років.

Пацієнти скаржаться на підвищення температури до 39,2-39,8 градусів, багаторазову блювоту та пронос, болі у животі. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

Постраждалі харчувались у ресторані "Панський книш" в смт Куликів, що неподалік Львова. Загалом в цей день на святковому заході їли 28 людей. Що саме стало причиною масового отруєння, наразі ще не відомо.

Нагадаємо, в лікарні Вінниці після святкування випускного з отруєнням потрапили 17 людей.

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