У Львівській області сталось масове отруєння людей в ресторані
У Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти. Стан хворих середньої важкості.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку очільниці обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Іванченко.
У Львівську обласну інфекційну лікарню забрали вже 17 людей із діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "харчова токсикоінфекція".
Серед постраждалих - шестеро дітей віком 3, 5-8 та 17 років.
Пацієнти скаржаться на підвищення температури до 39,2-39,8 градусів, багаторазову блювоту та пронос, болі у животі. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.
Постраждалі харчувались у ресторані "Панський книш" в смт Куликів, що неподалік Львова. Загалом в цей день на святковому заході їли 28 людей. Що саме стало причиною масового отруєння, наразі ще не відомо.