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Отруїлися в ресторані: в лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей

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Вівторок 06 липня 2021 09:07
Отруїлися в ресторані: в лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей Фото: під Вінницею масово отруїлися випускники (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У Вінниці до лікареннь потрапили 17 людей. Вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Потерпілі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз - гострий ентероколіт.

Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як повідомляє місцеве видання "20 хвилин", у закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником та батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці із моменту закінчення школи.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зросла кількість отруєнь після святкування випускного у готельно-ресторанному комплексі "Діброва".

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