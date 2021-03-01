На Прикарпатті авто зіткнулось з деревом та з'їхало в кювет, постраждали 5 людей
У неділю, 28 лютого, в Івано-Франківській області легковий автомобіль з пасажирами з'їхав в кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 5 людей.
Як повідомляється, аварія сталась близько другої ночі в Калуші, по вулиці Львівській в напрямку Івано-Франківська. Тоді 21-річний водій автомобіля марки Toyota Avensis не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом та з’їхав в кювет.
В результаті ДТП водій та четверо його пасажирів, віком від 18 до 16 років отримали тілесні ушкодження.
Нагадаємо, у Рівненській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль в'їхав у паркан пансіонату, в результаті чого загинули дві людини.
Крім того, в Мелітопольському районі Запорізької області зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії дві людини загинули і ще двоє - постраждали.
Також повідомлялося, що у Польщі в результаті ДТП загинули двоє громадян України.