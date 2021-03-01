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На Прикарпатье авто столкнулось с деревом и съехало в кювет, пострадали 5 человек

Новина українською → Ивано-Франковск, Понедельник 01 марта 2021 10:06
На Прикарпатье авто столкнулось с деревом и съехало в кювет, пострадали 5 человек Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В воскресенье, 28 февраля, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль с пассажирами съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Как сообщается, авария произошла около двух часов ночи в Калуше, по улице Львовской в направлении Ивано-Франковска. Тогда 21-летний водитель автомобиля марки Toyota Avensis не справился с управлением и допустил столкновение с деревом и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров, в возрасте от 18 до 16 лет получили телесные повреждения.

Напомним, в Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, в Мелитопольском районе Запорожской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии два человека погибли и еще двое пострадали.

Также сообщалось, что в Польше в результате ДТП погибли двое граждан Украины.

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