ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Скрыто на глубине 2900 км: ИИ обнаружил 6 неизвестных аномальных зон под Землей

08:11 08.09.2026 Вт
2 мин
Нейросеть переписала карту недр нашей планеты
aimg Ольга Завада
Скрыто на глубине 2900 км: ИИ обнаружил 6 неизвестных аномальных зон под Землей ИИ обнаружил шесть аномальных зон в мантии (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ИИ помог ученым заглянуть вглубь Земли и найти то, что раньше оставалось незаметным. Проанализировав более 2 миллионов сейсмических записей, исследователи обнаружили шесть сплошных полос аномалий на границе между ядром и мантией нашей планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026).

В чем состоит сложность исследования глубин Земли?

Ученые объяснили: прямое бурение на глубину 2900 километров до границы между ядром и мантией остается невозможным из-за технологических ограничений.

Поэтому единственным источником информации о процессе в недрах планеты являются сейсмические волны, возникающие во время землетрясений.

Граница между ядром и мантией играет ключевую роль в регуляции тепловых потоков, циркуляции мантии и формировании вулканических плюмов.

В этой зоне расположены как масштабные образования, так и мелкие локальные участки с отличной температурой или химическим составом.

Больше интересного : Не НЛО, но из космоса: на австралийский пляж вынесло загадочные металлические сферы

Как ИИ обработал миллионы записей?

Для подробного анализа ученые использовали так называемые "предтечи волн" PKP.

Это слабые сейсмические сигналы, которые прибывают на несколько секунд раньше основных волн и хорошо подходят для фиксации мелких неоднородностей.

Ручной анализ таких сигналов в тысячах записей потребовал бы длительных вычислений. Чтобы решить эту проблему, ученые применили систему глубокого обучения, обработавшую сейсмограммы, собранные по всему миру с 1990 по 2024 год.

Основные результаты обработки данных:

  • ИИ отфильтровал некачественные записи и классифицировал волновые формы.
  • Алгоритм выявил 174929 сигналов-предтеч PKP, что примерно в 10 раз превышает объем всех предыдущих глобальных каталогов.
  • Одиночные пятна аномалий объединились в 6 сплошных протяженных полос.

Скрыто на глубине 2900 км: ИИ обнаружил 6 неизвестных аномальных зон под ЗемлейГлобальное распределение точек входа и выхода PKIKP (источник: Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026). DOI: 10.1029/2025jb033195)

Читайте больше: Обязательная биология для ума: новое исследование дает неожиданный ответ

Где расположены аномальные полосы?

Обнаруженные зоны неоднородности охватывают участки под Северной Атлантикой, Северной Евразией, Южной Атлантикой, югом Африки, Тихим океаном и вокруг Антарктиды.

Несколько обнаруженных зон рассеяния сигналов совпадают с ранее известными областями сверхнизких скоростей.

По мнению ученых, такая структура нижней мантии сформировалась в результате смешения погруженных древних тектонических плит, химической сегрегации и локального плавления пород.

Авторы исследования отмечают: созданная карта показывает вероятные области рассеяния, а не точные границы подземных структур.

Дальнейшее сочетание этого каталога с другими типами сейсмических волн позволит уточнить детали строения недр Земли.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект Ученые Планеты
Новости
Обломки упали на дома, есть пострадавшие и погибшие: последствия атаки на Киев
Обломки упали на дома, есть пострадавшие и погибшие: последствия атаки на Киев
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"