Скрытый дефицит и "нефтяная петля": как санкции добивают экономику РФ, - BND

Российская экономика демонстрирует глубокое падение из-за действия западных санкций, что привело к критическому росту дефицита бюджета и разрушению нефтяного сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Немецкая разведка получила данные, подтверждающие, что Кремль манипулирует цифрами для сокрытия последствий войны. Реальный дефицит федерального бюджета РФ за 2025 год оказался на 26% выше, чем было заявлено официально, и составил почти 3,6% ВВП.
"Это показывает настоящие расходы, которые Кремль охотно несет за свою агрессивную войну против Украины, расходы, которые будут иметь последствия в течение многих лет", - отмечают в BND.
На пятом году войны нефтяная промышленность России оказалась под беспрецедентным давлением из-за санкций и атак дронов.
Разведчики подчеркивают, что дальнейшее внедрение ограничений против "теневого флота" может еще больше повысить цену войны для агрессора.
"План Путина по возвращению России к ее былой славе не может быть успешным в этих обстоятельствах", - резюмируют аналитики.
Напомним, недавно Европейский Союз представил новый пакет ограничений, направленный на радикальное сокращение доходов агрессора от торговли энергоресурсами.
В частности, Брюссель готовит самые жесткие меры против российского нефтяного сектора, которые предусматривают переход от "ценового потолка" до фактического запрета на операции с подсанкционными судами.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал усиление давления на морской экспорт РФ "ответом мафии", подчеркнув, что это единственный способ лишить Кремль денег на войну.
В то же время страны НАТО уже переходят к решительным действиям в море - так, военные Бельгии впервые взяли на абордаж судно, которое подозревается в нарушении санкционного режима и сотрудничества с РФ.