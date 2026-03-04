Фальсификация статистики и реальные убытки

Немецкая разведка получила данные, подтверждающие, что Кремль манипулирует цифрами для сокрытия последствий войны. Реальный дефицит федерального бюджета РФ за 2025 год оказался на 26% выше, чем было заявлено официально, и составил почти 3,6% ВВП.

"Это показывает настоящие расходы, которые Кремль охотно несет за свою агрессивную войну против Украины, расходы, которые будут иметь последствия в течение многих лет", - отмечают в BND.

Удар по нефтегазовым доходам

На пятом году войны нефтяная промышленность России оказалась под беспрецедентным давлением из-за санкций и атак дронов.

- Индия, которая была одним из последних крупных клиентов, существенно сократила импорт под давлением США. Экстерриториальные санкции - именно давление Вашингтона стало причиной резкого падения доходов от экспорта нефти и сжиженного газа (СПГ).

Разведчики подчеркивают, что дальнейшее внедрение ограничений против "теневого флота" может еще больше повысить цену войны для агрессора.

"План Путина по возвращению России к ее былой славе не может быть успешным в этих обстоятельствах", - резюмируют аналитики.