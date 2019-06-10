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Приходько йде на вибори в Раду від "Батьківщини"

Новини » Вибори 2019    10.06.2019 - 19:35
Приходько йде на вибори в Раду від "Батьківщини"
Фото: Анастасія Приходько (Віталій Носач, РБК-Україна)

Анастасія Приходько йде на вибори по мажоритарному округу від партії "Батьківщина"

Українська співачка Анастасія Приходько повідомила про намір брати участь у позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Приходько.

За її словами, вона піде на вибори по мажоритарному округу як кандидат від партії "Батьківщина".

"Дорогі друзі, мені дуже приємно, що я можу знову звернутися до вас. Сьогодні був з'їзд партії "Батьківщина", де ми змогли побачити першу п'ятірку списку. Я вибрала для себе трохи інший шлях - я хочу піти по мажоритарному округу. Я хочу чесно потрапити в парламент", - заявила Приходько.

Також вона зазначила, що вона хоче подивитися як за неї будуть голосувати люди і чи хочуть її бачити у Раді.

"Я хочу подивитися як будуть голосувати за мене люди, хочуть вони бачити мене у парламенті. Для мене це дуже важливо. Список - це дуже просто для мене, тому я вибрала мажоритарний округ", - зазначила співачка.

В якому саме окрузі вона буде балотуватися, Приходько не повідомила, але пообіцяла розповісти про це після реєстрації.

Нагадаємо, сьогодні політична партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко представила першу п'ятірку з списку кандидатів від політсили на позачергових виборах у Верховну раду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сергій Притула заявив, що йде на позачергові парламентські вибори з партією Святослава Вакарчука "Голос". Притула розповів, що причиною йти на вибори стало бажання, щоб його діти жили та працювали в Україні".

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