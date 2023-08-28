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Ощадбанк продлил срок действия платежных карт: названа новая дата

Украина, Понедельник 28 августа 2023 14:13
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Ощадбанк продлил срок действия платежных карт: названа новая дата Фото: Ощадбанк продлил действие всех карточек до 31 декабря 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, продление происходит автоматически для карточек, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", - добавили в банке.

Напомним, Ощадбанк периодически продлевает срок действия карточек на несколько месяцев.

Ощадбанк является одним из лидеров по выплатам пенсионерам. По состоянию на 1 мая 2023 года пенсии в банке получают 2,907 млн человек (35,0% обслуживаемых в банках Украины).

Кроме того, сеть отделений Ощадбанка является второй с численностью в Украине – 1183 отделения. В 2023 году банк перестал их сокращать.

В то же время государственный ПриватБанк продлил срок действия всех карточек сразу на два года.

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