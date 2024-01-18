Сторонники Рютте хотят видеть его на посту следующего генсека НАТО, - Bloomberg

Отмечается, что решение относительно нового генсека НАТО должно быть единодушным, а нидерландский политик уже является явным фаворитом на смену нынешнему генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу, когда его срок полномочий истечет в октябре.

Однако некоторые страны Восточной Европы все еще не в полной мере оказывают Рютте свою поддержку.

Рютте должен будет покинуть пост премьера Нидерландов

"Рютте появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, когда он призвал европейские страны тратить больше средств на оборону - рефрен бывшего президента США Дональда Трампа, который является сильным претендентом на возвращение Белого дома в ноябре. Рютте также поддержал атаки США и Великобритании на хуситов в начале этого месяца", - пишет издание.

Роль генерального секретаря НАТО будет особенно важной, поскольку война России против Украины затянется на долгие годы.

Генсеку НАТО придется балансировать, избегая любых прямых побочных эффектов или более широкой эскалации между альянсом и Россией, а также поощряя союзников поддерживать военную и финансовую поддержку Украины.

Рютте завершает 13-летний срок пребывания на посту премьер-министра Нидерландов после того, как правительство Нидерландов развалилось в июле на фоне разногласий по поводу миграционной политики. Он уйдет в отставку, как только будет согласовано новое коалиционное правительство, которое возглавит крайне правый политик Герт Вилдерс.

Рютте поддерживают члены НАТО

Рютте пользуется поддержкой многих членов НАТО, чтобы возглавить альянс, отчасти потому, что его считают кандидатом, который сможет управлять Трампом.

В октябре Рютте заявил, что готов взять на себя эту роль, но в Давосе он отказался комментировать, продолжает ли он баллотироваться.

"Главная проблема Трампа заключалась в том, что мы тратили недостаточно. Он был прав", - сказал Рютте.

Несмотря на широкую поддержку со стороны больших стран НАТО, включая Францию и Германию, послы НАТО до сих пор не подписали кандидатуру Рютте.

Вопрос о новом генсеке НАТО хотят решить уже весной

Некоторые страны восточного фланга альянса медлят, стремясь к более широкому представительству региона на руководящих должностях в организации.

Хотя премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразили интерес к этой роли в прошлом году, их страны официально не выдвинули их кандидатуру на эту должность.

"Союзники по НАТО все еще стремятся завершить этот процесс этой весной, чтобы не допустить, чтобы эта роль оказалась втянутой в торг за высшие должности после выборов в Европейский союз", - пишет Bloomberg.

Этот график может быть продлен, но большинство союзников ожидают, что решение будет согласовано до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

США поддерживают Рютте

Издание пишет, что США дважды обращались к Рютте с предложением занять роль генсека. В прошлый раз он отказался, потому что не думал, что его правительство рухнет так быстро, как это произошло.

Столтенберг подтвердил важность трансатлантического альянса как для Европы, так и для США. Он сказал, что, по его мнению, Вашингтон останется союзником по импорту независимо от результата выборов в США.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане сказал, что Украина станет одним из приоритетов на следующем саммите лидеров стран НАТО. Он пройдет в Вашингтоне в июле 2024 года.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы более решительные действия.