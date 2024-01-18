Прихильники Рютте хочуть бачити його на посаді наступного генсека НАТО, - Bloomberg

Зазначається, що рішення щодо нового генсека НАТО має бути одностайним, а нідерландський політик уже є явним фаворитом на зміну нинішньому генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу, коли його термін повноважень спливе в жовтні.

Проте деякі країни Східної Європи все ще не повною мірою надають Рютте свою підтримку.

Рютте повинен буде покинути пост прем'єра Нідерландів

"Рютте з'явився на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня, коли він закликав європейські країни витрачати більше коштів на оборону - рефрен колишнього президента США Дональда Трампа, який є сильним претендентом на повернення Білого дому в листопаді. Рютте також підтримав атаки США і Великої Британії на хуситів на початку цього місяця", - пише видання.

Роль генерального секретаря НАТО буде особливо важливою, оскільки війна Росії проти України затягнеться на довгі роки.

Генсеку НАТО доведеться балансувати, уникаючи будь-яких прямих побічних ефектів або ширшої ескалації між альянсом і Росією, а також заохочуючи союзників підтримувати військову і фінансову підтримку України.

Рютте завершує 13-річний термін перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів після того, як уряд Нідерландів розвалився в липні на тлі розбіжностей з приводу міграційної політики. Він піде у відставку, щойно буде погоджено новий коаліційний уряд, який очолить вкрай правий політик Герт Вілдерс.

Рютте підтримують члени НАТО

Рютте користується підтримкою багатьох членів НАТО, щоб очолити альянс, почасти тому, що його вважають кандидатом, який зможе керувати Трампом.

У жовтні Рютте заявив, що готовий взяти на себе цю роль, але в Давосі він відмовився коментувати, чи продовжує він балотуватися.

"Головна проблема Трампа полягала в тому, що ми витрачали недостатньо. Він мав рацію", - сказав Рютте.

Попри широку підтримку з боку більших країн НАТО, включно з Францією та Німеччиною, посли НАТО досі не підписали кандидатуру Рютте.

Питання про нового генсека НАТО хочуть вирішити вже навесні

Деякі країни східного флангу альянсу зволікають, прагнучи ширшого представництва регіону на керівних посадах в організації.

Хоча прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас і міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш висловили інтерес до цієї ролі торік, їхні країни офіційно не висунули їхню кандидатуру на цю посаду.

"Союзники по НАТО все ще прагнуть завершити цей процес цієї весни, щоб не допустити, щоб ця роль опинилася втягнутою в торг за вищі посади після виборів до Європейського союзу", - пише Bloomberg.

Цей графік може бути продовжено, але більшість союзників очікують, що рішення буде погоджено до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

США підтримують Рютте

Видання пише, що США двічі зверталися до Рютте з пропозицією зайняти роль генсека. Минулого разу він відмовився, бо не думав, що його уряд завалиться так швидко, як це сталося.

Столтенберг підтвердив важливість трансатлантичного альянсу як для Європи, так і для США. Він сказав, що, на його думку, Вашингтон залишиться союзником за імпортом незалежно від результату виборів у США.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане сказав, що Україна буде одним із пріоритетів на наступному саміті лідерів країн НАТО. Він відбудеться у Вашингтоні в липні 2024 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що в питанні вступу України до НАТО необхідні більш рішучі дії.