Сунак о вступлении Украины в НАТО: На следующем саммите нужны более амбициозные цели

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что в вопросе вступления Украины в НАТО необходимы более решительные действия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде 12 января.

По словам Сунака, хотя на прошлогоднем саммите НАТО были приняты важные шаги по вступлению Украины и Альянс, однако их было недостаточно. Он считает, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне необходимо принять более решительные действия по вступлению Украины в Альянс.

"Я считаю, что законное место Украины в НАТО. Но дело не только в том, какую пользу НАТО принесет Украине. Речь идет о том, какую пользу Украина принесет НАТО. Ваше понимание современной войны приходит не из учебника, а с поля боя, ваши Вооруженные силы опытные, инновационные и храбрые. Украина принадлежит к НАТО, и НАТО будет сильнее с вами", - сказал Сунак.

Британский премьер напомнил, что страны НАТО обещали Украине предоставить новые двусторонние гарантии безопасности.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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