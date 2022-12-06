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Пригожин грозит США последствиями в случае признания ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Фото: Евгений Пригожин (скрин Currenttime.tv)
Автор: Владимир Костырин

Российский олигарх и основатель частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин принялся предостерегать Соединенные Штаты Америк от внесения его группы в список иностранной террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Отвечая за вопрос представителей росСМИ, как он объясняет, что США не признали группу Вагнера террористической организацией, хотя ранее такая инициатива озвучивалась в прессе, "Повар Путина" стал угрожать вероятными последствиями.

"Когда тебя вносят в список террористических организаций, то, как говорится, все способы для достижения целей хороши. Однажды они уже внесли одну организацию в список террористических и получили то, от чего содрогнулись сами", - заявил олигарх.

Также Пригожин стал уверять, что наемники его ЧВК "никогда не переходили рамки дозволенного" и "не притесняли мирное население". Также основатель группы "Вагнера", чьи боевики, в частности, активно принимают участие в российской войне против Украины, утверждает, что они "никогда не подпадали ни под одну из категорий террористических организаций", а также "не переходили и не собираемся переходить законы нравственности".

"Но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Не будите, американцы, ЧВК "Вагнер", пока ЧВК "Вагнер" еще спит", - приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Напомним, наемники российской ЧВК "Вагнер" не только активно задействованы РФ в ее полномасштабной войне против Украины, но и принимают участие в конфликтах в странах Африки и Ближнего Востока.

Журналисты и правозащитные организации за последние четыре года выявили многочисленные нарушения прав человека со стороны группы "Вагнера" в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике. Правозащитные группы также утверждают, что их подрядчики учинили зверства в Мали.

Напомним, что группа "Вагнера" уже находится под санкциями США, а в начале декабря американские сенаторы внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В документе уточняется, что речь идет не только о "вагнеровцах", а также о любых аффилированных с этим ЧВК группах, ее преемницах.

При этом в Штатах внесли частную военную компанию "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.

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ЧВК Вагнера