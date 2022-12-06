Пригожин погрожує США наслідками у разі визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Відповідаючи за запитання представників росЗМІ, як він пояснює, що США не визнали групу Вагнера терористичною організацією, хоча раніше така ініціатива озвучувалася у пресі, "Кухар Путіна" став загрожувати ймовірними наслідками.

"Коли тебе вносять до списку терористичних організацій, то, як кажуть, усі способи для досягнення цілей хороші. Якось вони вже внесли одну організацію до списку терористичних і отримали те, від чого здригнулися самі", - заявив олігарх.

Також Пригожин став запевняти, що найманці його ПВК "ніколи не переходили рамки дозволеного" та "не утискали мирне населення". Також засновник групи "Вагнера", чиї бойовики, зокрема, активно беруть участь у російській війні проти України, стверджує, що вони "ніколи не підпадали під жодну з категорій терористичних організацій", а також "не переходили і не збираємося переходити закони моральності".

"Проте, як кажуть, не буди лихо, поки воно тихе. Не будіть, американці, ПВК "Вагнер", поки ПВК "Вагнер" ще спить", - наводить слова Пригожина його прес-служба.

Нагадаємо, найманці російської ПВК "Вагнер" не лише активно задіяні РФ у її повномасштабній війні проти України, а й беруть участь у конфліктах у країнах Африки та Близького Сходу.

Журналісти та правозахисні організації за останні чотири роки виявили численні порушення прав людини з боку групи "Вагнера" у Сирії, Лівії та Центральноафриканській Республіці. Правозахисні групи також стверджують, що їхні підрядники учинили звірства в Малі.