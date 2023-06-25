Пригожин мог остановить бунт, потому что не получил достаточной поддержки, - Spiegel

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин надеялся на большую поддержку от россиян, однако не получил ее и остановил переворот в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации Spiegel, министерство иностранных дел и министерство обороны Германии предполагают, что лидер вагнеровцев надеялся на большую поддержку в России.

Как сообщается, во время устного брифинга политический директор МИД Тервен Беллманн и парламентский статс-секретарь по вопросам обороны Зимтье Меллер выразили подозрение, что лидер "Вагнера" не получил от российских государственных сил поддержки, на которую он надеялся, в попытке государственного переворота, и поэтому остановил поход на Москву.

Оба представителя правительства не смогли предоставить никакой информации о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным или о местонахождении Путина, министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова в телефонной станции. По информации издания, ожидается, что комитеты по иностранным делам и по обороне соберутся на специальное заседание в начале недели.

Переворот в России

Напомним, между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин обвиняет Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

На днях конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "ити на Москву", и начал с Ростова.

Вчера после полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

Пригожин заявил о прекращении "похода" на Москву

Однако к вечеру основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

"ЧВК "Вагнера" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.