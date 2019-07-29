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Фігурант справи Гандзюк порушив умови домашнього арешту

Новини » Суспільство    29.07.2019 - 14:32
Фігурант справи Гандзюк порушив умови домашнього арешту
Фото: Ігор Павловський (скріншот відео ТСН)

Раніше Павловського випустили під домашній арешт через "поганий стан здоров‘я"

Підозрюваний в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський порушив домашній арешт і поїхав на футбольний матч в Одесу. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Хто замовив Гандзюк?".

У спільноті нагадали, що Павловського випустили під домашній арешт через поганий стан здоров‘я. Крім того, через "поганий стан здоров‘я" Павловський влітку вже двічі ухилився від допиту в суді.  

Зазначимо, фото з футбольного матчу 28 липня виклав екс-депутат Херсонської міськради від "Партії регіонів" Сергій Герасимюк.  

Фігурант справи Гандзюк порушив умови домашнього арешту

"Знайомтесь, це Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів в СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я", -йдеться в повідомленні спільноти "Хто замовив Гандзюк?".

РБК-Україна писало, що 2 травня підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт з обов'язком носити браслет. 

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна. Адвокати Мангера хочуть оскаржити це рішення. У той час як сторона потерпілих вважає, що підозрювані можуть назавжди уникнути відповідальності.

ГПУ пояснила зупинку розслідування щодо Мангера на Левіна
Новини України подозреваемыедомашний арестКатерина Гандзюк
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