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Засуджені на 8 років львівські патрульні продовжують нести службу, - поліція

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Львів, Четвер 05 серпня 2021 18:29
Засуджені на 8 років львівські патрульні продовжують нести службу, - поліція Фото: засуджені у Львові патрульні продовжують нести службу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Патрульні, яких днями засудили до 8 років позбавлення волі, продовжують нести службу у лавах поліції Львова. Патрульна поліція пояснила свою позицію щодо цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

У поліції кажуть, що патрульні, яких звинуватили у смерті чоловіка в гральному закладі Львова, в той день "виконували свої службові обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства". Поліція не згодна з рішенням суду та буде його оскаржувати.

"Рішення суду першої інстанції не набрало законної сили. Є строк на апеляційне оскарження. Сторона захисту готує апеляційну скаргу, яка зупинить виконання рішення суду першої інстанції", - заявили в поліції.

У поліції зазначили, що станом на сьогодні засуджені патрульні продовжують працювати у лавах правоохоронного органу.

"Наразі для поліцейських патрульної поліції у Львівській області нічого не змінюється. Вони так само продовжують нести службу, виконувати свої службові обов'язки, їх не відсторонено", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, шістьох львівських патрульних засудили до 8 років за ґратами. Їх звинуватили у тому, що у 2018 році чоловік вдавився пакетиком з наркотиками у гральному закладі міста.

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