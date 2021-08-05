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Приговоренные к 8 годам львовские патрульные продолжают нести службу, - полиция

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Львов, Четверг 05 августа 2021 18:29
Приговоренные к 8 годам львовские патрульные продолжают нести службу, - полиция Фото: осужденные во Львове патрульные продолжают нести службу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Патрульные, которых на днях приговорили к 8 годам лишения свободы, продолжают нести службу в рядах полиции Львова. Патрульная полиция объяснила свою позицию касательно этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

В полиции говорят, что патрульные, которых обвинили в смерти мужчины в игорном заведении Львова, в тот день "выполняли свои служебные обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства". Полиция не согласна с решением суда и будет его обжаловать.

"Решение суда первой инстанции не вступило в законную силу. Есть срок на апелляционное обжалование. Сторона защиты готовит апелляционную жалобу, которая остановит исполнение решения суда первой инстанции", - заявили в полиции.

В полиции отметили, что по состоянию на сегодня осужденные патрульные продолжают работать в рядах правоохранительного органа.

"Сейчас для полицейских патрульной полиции во Львовской области ничего не меняется. Они так же продолжают нести службу, выполнять свои служебные обязанности, они не отстранены", - добавили правоохранители.

Напомним, шестерых львовских патрульных приговорили к 8 годам за решеткой. Их обвинили в том, что в 2018 году мужчина подавился пакетиком с наркотиками в игорном заведении города.

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