На вирок Януковичу подали п'ять апеляцій

Завершився термін подачі апеляцій на вирок Януковичу

На приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу подали пять апелляционных жалоб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оболонский райсуд Киева.

Сообщается, что по состоянию на последний день обжалования приговора Януковича было подано пять апелляционных жалоб. В частности, защита просит:

отменить приговор и оправдать Януковича;

изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства;

отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть;

отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции;

дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть, а также отменить аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства.

Также сообщается, что апелляционные жалобы изложены на 478 страницах. Кроме того, один из адвокатов просит суд внести некоторые исправления в приговор.

Напомним, в январе завершился суд по делу Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.

Ранее также стало известно, что Европейский союз продлит санкции в отношении Януковича и еще 11 человек.