На вирок Януковичу подали п'ять апеляцій

Завершився термін подачі апеляцій на вирок Януковичу
На приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу подали пять апелляционных жалоб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оболонский райсуд Киева.
Сообщается, что по состоянию на последний день обжалования приговора Януковича было подано пять апелляционных жалоб. В частности, защита просит:
Также сообщается, что апелляционные жалобы изложены на 478 страницах. Кроме того, один из адвокатов просит суд внести некоторые исправления в приговор.
Напомним, в январе завершился суд по делу Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.
Ранее также стало известно, что Европейский союз продлит санкции в отношении Януковича и еще 11 человек.