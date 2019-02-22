Євросоюз продовжить санкції проти Януковича

Фото: Віктор Янукович (www.president.gov.ua)

Також санкції будуть продовжені стосовно 11 осіб, пов'язаних з Януковичем

Європейський союз продовжить санкції відносно колишнього президента України Віктора Януковича і ще 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, Європейський союз продовжить санкції ще на один рік.

"Європейський союз, швидше за все, зніме заморожування активів з Андрія Клюєва, голови адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича. Санкції проти Януковича і ще 11 партнерів будуть продовжені ще на один рік", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. У січні 2016 року Європейський суд скасував заморожування активів Сергія Клюєва, екс-прем'єра Миколи Азарова і його сина Олексія, колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

У березні 2018 року суд Європейського союзу відмовився скасовувати санкції проти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості за Януковича Едуарда Ставицького. Зокрема, Ставицький оскаржив санкції, введені проти нього Радою Європейського союзу в 2016 році, суд постановив відхилити скаргу і наказав йому відшкодувати власні юридичні витрати і витрати Ради ЄС.