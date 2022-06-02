RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вирок Гримчаку вступив в дію

Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили. Його скеровано для виконання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище") Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Суд призначив колишньому посадовцю покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Гримчак і його помічник були затримані правоохоронцями в серпні 2019 року. Їх підозрювали у вимаганні 1,1 мільйона доларів. Їх затримали під час отримання частини хабара в розмірі 480 тисяч доларів.

На початку квітня 2020 року НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака і направило матеріали до суду.

Також повідомлялося, що в травні НАБУ закрило справу проти Гримчака. Однак, мова йде про справу про недостовірний декларування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Гримчак