Вирок Гримчаку вступив в дію

Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили. Його скеровано для виконання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище") Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні. Суд призначив колишньому посадовцю покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.