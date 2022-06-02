Вирок Гримчаку вступив в дію

Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили. Його скеровано для виконання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Суд визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище") Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Суд призначив колишньому посадовцю покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Гримчак і його помічник були затримані правоохоронцями в серпні 2019 року. Їх підозрювали у вимаганні 1,1 мільйона доларів. Їх затримали під час отримання частини хабара в розмірі 480 тисяч доларів.
На початку квітня 2020 року НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака і направило матеріали до суду.
Також повідомлялося, що в травні НАБУ закрило справу проти Гримчака. Однак, мова йде про справу про недостовірний декларування.