Приготовьте зонтики: синоптики рассказали, где сегодня ждать дождей в Украине

Погода в Украине 8 сентября будет с дождями, но не везде. Однако температура воздуха будет по-осеннему теплой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами кратковременный дождь.

Синоптики также предупреждают о грозах, а в Карпатах возможен туман.

Ветер восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +21 +26 градусов, на юге и юго-востоке страны - до +24 +29 градусов.



Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Днем в Киеве местами небольшой кратковременный дождь.

Столбики термометров днем покажут +22 +24 градуса, а по области +21 +26 градусов.

