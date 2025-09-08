ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Приготуйте парасольки: синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів в Україні

Україна , Понеділок 08 вересня 2025 07:00
UA EN RU
Приготуйте парасольки: синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів в Україні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 8 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 8 вересня буде з дощами, але не скрізь. Проте температура повітря буде по-осінньому теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ.

Синоптики також попереджають про грози, а в Карпатах можливий туман.

Вітер східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +21 +26 градусів, на півдні та південному сході країни - до +24 +29 градусів.
Приготуйте парасольки: синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів в Україні

Погода в Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень у Києві місцями невеликий короткочасний дощ.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +22 +24 градуси, а по області +21 +26 градусів.
Приготуйте парасольки: синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів в Україні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків у перший місяць осені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі
ЗСУ повністю звільнили село Зарічне: у Генштабі заявили про успіх на Донбасі
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії