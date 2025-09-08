Приготуйте парасольки: синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів в Україні
Погода в Україні 8 вересня буде з дощами, але не скрізь. Проте температура повітря буде по-осінньому теплою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ.
Синоптики також попереджають про грози, а в Карпатах можливий туман.
Вітер східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень +21 +26 градусів, на півдні та південному сході країни - до +24 +29 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень у Києві місцями невеликий короткочасний дощ.
Стовпчики термометрів вдень покажуть +22 +24 градуси, а по області +21 +26 градусів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків у перший місяць осені.