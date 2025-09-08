Приготуйте парасольки: синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів в Україні

Погода в Україні 8 вересня буде з дощами, але не скрізь. Проте температура повітря буде по-осінньому теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ.

Синоптики також попереджають про грози, а в Карпатах можливий туман.

Вітер східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +21 +26 градусів, на півдні та південному сході країни - до +24 +29 градусів.



Погода в Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень у Києві місцями невеликий короткочасний дощ.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +22 +24 градуси, а по області +21 +26 градусів.

