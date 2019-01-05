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У передмісті Лос-Анджелеса відбулася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 12:13
У передмісті Лос-Анджелеса відбулася стрілянина
Ілюстративне фото (FBI.gov)

Стрілянина сталася в боулінг-клубі в американському місті Торранс

В американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса сталася стрілянина в боулінг-клубі, в результаті чого постраждали декілька осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міської поліції.

В поліцію надходять повідомлення про стрілянину. Повідомляється про декілька постраждалих.

"Поліція Торранса знаходиться на місці події. Йде розслідування", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликали жителів триматися подалі від місця подій.

Нагадаємо, раніше в Чикаго у лікарні Mercy Hospital сталася стрілянина, в результаті якої загинули дві людини, включаючи стрілка, а також четверо отримали поранення.

В кінці листопада в результаті стрілянини в одному з торгових центрів міста Гувер, штат Алабама загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Як повідомлялось, стрілок був ліквідований поліцейськими.

Троє людей загинули під час стрілянини в житловому будинку у місті Форт-Вейн, штат Індіана. Всього в результаті стрілянини в День Подяки постраждали п'ятеро людей. Четверо поранених офіцери виявили всередині будинку, ще одного - у дворі.

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