В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба

Иллюстративное фото (FBI.gov)

Стрельба произошла в боулинг-клубе в американском городе Торранс

В американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса произошла стрельба в боулинг-клубе, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter городской полиции.

В полицию поступают сообщения о стрельбе. Сообщается о нескольких пострадавших.

"Полиция Торранса находится на месте событии. Идет расследование", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали жителей держаться подальше от места событий.

Напомним, ранее в Чикаго в больнице Mercy Hospital произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, включая стрелка, а также четверо получили ранения.

В конце ноября в результате стрельбы в одном из торговых центров города Гувер, штат Алабама погиб один человек, еще четверо получили ранения. Как сообщолось, стрелок был ликвидирован полицейскими.

Трое человек погибли во время стрельбы в жилом доме в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. Всего в результате стрельбы в День Благодарения пострадали пять человек. Четверых раненых офицеры обнаружили внутри дома, еще одного - во дворе.