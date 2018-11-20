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У США сталася стрілянина в лікарні, загинуло 2 людини

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 01:36
У США сталася стрілянина в лікарні, загинуло 2 людини
Фото: місце пригоди в Чикаго (twitter.com/DAndersonCBS2)

Ще 4 людини отримали поранення

В Чикаго в лікарні Mercy Hospital сталася стрілянина, в результаті якої загинуло двоє осіб, включаючи стрілка, а також четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC7.

Представник поліції заявив, що правоохоронці прибули на місце після одержання повідомлення про стрілянину та "численних" постраждалих. Він також зазначив, що як мінімум одного із злочинців вдалося поранити.

Зі слів представника поліції міста Ентоні Гуглієлмі, під час стрілянини у лікарні був поранений один з правоохоронців.

"Офіцер поліції Чикаго був поранений в інциденті зі стрільцем у Mercy Hospital. Він у критичному стані", - заявив Гуглієлмі.

Свідки розповіли, що чоловік говорив з жінкою поруч з лікарнею, після чого дістав зброю і застрелив її. Після цього він зайшов в будівлю лікарні і відкрив хаотичну стрілянину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті стрільби у Лондоні постраждали 3 людини. У службі столичної поліції інформували, що інцидент стався ввечері за місцевим часом в районі Енфілд, постраждалі були госпіталізовані.

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