У США сталася стрілянина в лікарні, загинуло 2 людини

Ще 4 людини отримали поранення

В Чикаго в лікарні Mercy Hospital сталася стрілянина, в результаті якої загинуло двоє осіб, включаючи стрілка, а також четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC7.

Представник поліції заявив, що правоохоронці прибули на місце після одержання повідомлення про стрілянину та "численних" постраждалих. Він також зазначив, що як мінімум одного із злочинців вдалося поранити.

Зі слів представника поліції міста Ентоні Гуглієлмі, під час стрілянини у лікарні був поранений один з правоохоронців.

"Офіцер поліції Чикаго був поранений в інциденті зі стрільцем у Mercy Hospital. Він у критичному стані", - заявив Гуглієлмі.

Свідки розповіли, що чоловік говорив з жінкою поруч з лікарнею, після чого дістав зброю і застрелив її. Після цього він зайшов в будівлю лікарні і відкрив хаотичну стрілянину.

SWAT teams searching Mercy Hospital in Chicago after shots fired and multiple people injured in the latest apparent mass shooting in the US. pic.twitter.com/s3oPoCTlmC

People exit Mercy Hospital with their hands up after shots were fired on the hospital campus. Family members are being asked to meet at East 27th Street and King Drive, where a warming center has been set up. https://t.co/LrxdbXyhHp pic.twitter.com/MZbe2JmLgd