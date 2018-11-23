В Алабамі невідомий влаштував стрілянину в торговому центрі

Ілюстративне фото (FBI.gov)

В результаті події 1 людина загинула, ще 4 поранено

В результаті стрілянини в одному з торгових центрів міста Гувер, штат Алабама (США) в одному з торгових центрів одна людина загинула та ще четверо отримали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомляється, стрілок був ліквідований поліцейськими.

Зараз ситуація знаходиться під контролем правоохоронних органів.

Причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, в Чикаго в лікарні Mercy Hospital сталася стрілянина, в результаті якої загинуло дві людини, включаючи стрілка, а також четверо отримали поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті стрільби у Лондоні постраждали 3 людини. У службі столичної поліції інформували, що інцидент стався ввечері за місцевим часом в районі Енфілд, постраждалі були госпіталізовані.

Кроме того, в августе в Манчестере (Великобритания) ночью после городского карнавала произошла стрельба, не менее 10 человек получили ранения. На тот момент в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.