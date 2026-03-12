ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Приключение на выживание: в "Азове" показали судьбу оккупантов, которые не успели сдаться в плен

00:50 12.03.2026 Чт
2 мин
Батальон беспилотных систем "Pilum" продемонстрировал эффективность противодействия новой тактике противника.
aimg Оксана Гапончук
Приключение на выживание: в "Азове" показали судьбу оккупантов, которые не успели сдаться в плен

В сети появилось видео, как бойцы "Азова" методично ликвидируют вражескую пехоту.

Как сообщает РБК-Украина, видео боевой работы было обнародовано на странице 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины.

Сегодня российское командование все чаще отказывается от массированных атак техникой в пользу "просачивания". Оккупанты стараются двигаться малыми группами или даже поодиночке, рассчитывая, что дроны не будут тратить на них дорогие боеприпасы.

Однако в полосе ответственности батальона "Pilum" этот расчет не работает. Для "азовцев" каждый захватчик на украинской земле - это приоритетная цель, независимо от того, он в составе колонны или прячется в посадке в одиночку.

Боевая работа пилотов "Азова" доказывает: когда российский солдат попадает в зону досягаемости ББС, его шансы на спасение стремительно приближаются к нулю.

В этой смертельной игре на выживание врага не спасают:

  • Броня: Современные сбросы и дроны-камикадзе бьют точно в незащищенные зоны.

  • Скорость: Попытки убежать от дрона на открытой местности лишь истощают оккупанта перед неизбежным ударом.

  • Вооружение: Обычный автомат оказывается бесполезным против высокотехнологичного "охотника" в небе.

Выбор, который спасает жизнь

Командование подразделения отмечает, что единственный способ выйти из этого "приключения" живым - это вовремя сложить оружие. Те, кто выбирает сопротивление или надежду на везение, становятся лишь очередными цифрами в отчетах о потерях врага.

"Самое разумное в этой ситуации для противника - сдаться в плен и сохранить жизнь. Другие варианты - фатальные", - констатируют в подразделении.

Пока пехота РФ продолжает испытывать судьбу, батальон "Pilum" продолжает методично очищать украинскую землю, превращая каждую вражескую попытку наступления в очередное видеодоказательство неизбежного возмездия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Азовці Война в Украине
Новости
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко