Приключение на выживание: в "Азове" показали судьбу оккупантов, которые не успели сдаться в плен

Как сообщает РБК-Украина , видео боевой работы было обнародовано на странице 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины.

Сегодня российское командование все чаще отказывается от массированных атак техникой в пользу "просачивания". Оккупанты стараются двигаться малыми группами или даже поодиночке, рассчитывая, что дроны не будут тратить на них дорогие боеприпасы.

Однако в полосе ответственности батальона "Pilum" этот расчет не работает. Для "азовцев" каждый захватчик на украинской земле - это приоритетная цель, независимо от того, он в составе колонны или прячется в посадке в одиночку.

Боевая работа пилотов "Азова" доказывает: когда российский солдат попадает в зону досягаемости ББС, его шансы на спасение стремительно приближаются к нулю.

В этой смертельной игре на выживание врага не спасают:

Броня: Современные сбросы и дроны-камикадзе бьют точно в незащищенные зоны.

Скорость: Попытки убежать от дрона на открытой местности лишь истощают оккупанта перед неизбежным ударом.

Вооружение: Обычный автомат оказывается бесполезным против высокотехнологичного "охотника" в небе.

Выбор, который спасает жизнь

Командование подразделения отмечает, что единственный способ выйти из этого "приключения" живым - это вовремя сложить оружие. Те, кто выбирает сопротивление или надежду на везение, становятся лишь очередными цифрами в отчетах о потерях врага.

"Самое разумное в этой ситуации для противника - сдаться в плен и сохранить жизнь. Другие варианты - фатальные", - констатируют в подразделении.

Пока пехота РФ продолжает испытывать судьбу, батальон "Pilum" продолжает методично очищать украинскую землю, превращая каждую вражескую попытку наступления в очередное видеодоказательство неизбежного возмездия.