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В прифронтовом Покровске остается еще более 20 тысяч жителей, - ОВА

Фото: в Покровске остается еще более 20 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Покровске Донецкой области, возле которого идут тяжелые бои, остаются тысячи человек. В городе находится еще более 24 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

"Сейчас в общине остается 35 тысяч человек, в самом Покровске - 24,5 тысячи детей в общине 1600, в Покровске - 929", - сказал он.

По словам главы Донецкой ОВА, за месяц более 20 тысяч человек выехали из Покровска, среди них более трех тысяч детей.

Эвакуированные из Покровска люди едут в Полтавскую, Кировоградскую, Закарпатскую и Киевскую области. Как отметил Филашкин, большую помощь оказывает Днепропетровская область.

По данным Донецкой ОВА, обстановка в области сложная - за сутки более 2700 раз враг обстрелял регион. 16 человек ранены и один человек погиб.

 

Ситуация в Покровске

Город Покровск в последние месяцы стал еще одним форпостом обороны украинских войск в Донецкой области. В районе идут тяжелые бои, россияне подходят к окрестностям города.

Власти призывают жителей срочно эвакуироваться. Для семей с детьми эвакуация обязательна. Напомним, что из-за угрозы безопасности из Покровска больше не будут отправляться эвакуационные поезда. Теперь они будут курсировать из Павлограда в Днепропетровской области.

Недавно РБК-Украина побывало в Покровске. Больше о ситуации в прифронтовом городе - в нашем репортаже.

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