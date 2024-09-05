ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска

Покровск, Четверг 05 сентября 2024 09:58
UA EN RU
Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска Фото: из Покровска не будут ехать эвакуационные поезда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из прифронтового Покровска Донецкой области больше не будут отправляться эвакуационные поезда. Теперь посадка будет на станции в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мирноградскую городскую военную администрацию в Facebook.

Как отмечается, в связи с усложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена.

Начиная с 5 сентября, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуирующих гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград в Днепропетровской области.

Следует добавить, что расстояние между Покровском и Павлоградом составляет более 100 километров.

Ситуация в Покровске

Покровск - это прифронтовой город в Донецкой области. Этот район за последние несколько месяцев является самой горячей точкой фронта. Там происходит больше всего боев.

Местные власти призвали местное население к срочной эвакуации, поскольку враг приближается к городу. Ранее в Покровске и соседних населенных пунктах была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Недавно аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что россияне подошли за восемь километров к Покровску.

Что происходит в прифронтовой Покровске - в репортаже РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Донецкая область Покровск Эвакуация
NEWS
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ