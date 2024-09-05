Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска
Из прифронтового Покровска Донецкой области больше не будут отправляться эвакуационные поезда. Теперь посадка будет на станции в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мирноградскую городскую военную администрацию в Facebook.
Как отмечается, в связи с усложнением ситуации с безопасностью посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена.
Начиная с 5 сентября, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуирующих гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград в Днепропетровской области.
Следует добавить, что расстояние между Покровском и Павлоградом составляет более 100 километров.
Ситуация в Покровске
Покровск - это прифронтовой город в Донецкой области. Этот район за последние несколько месяцев является самой горячей точкой фронта. Там происходит больше всего боев.
Местные власти призвали местное население к срочной эвакуации, поскольку враг приближается к городу. Ранее в Покровске и соседних населенных пунктах была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.
Недавно аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что россияне подошли за восемь километров к Покровску.
Что происходит в прифронтовой Покровске - в репортаже РБК-Украина.
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