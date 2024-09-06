У прифронтовому Покровську залишається ще понад 20 тисяч жителів, - ОВА

"Зараз в громаді залишається 35 тисяч людей, в самому Покровську - 24,5 тисячі. Дітей в громаді 1600, в Покровську - 929", - сказав він.

За словами голова Донецької ОВА, за місяць понад 20 тисяч людей виїхало з Покровська, серед них понад трьох тисяч дітей.

Евакуйовані з Покровська люди їдуть до Полтавської, Кіровоградської, Закарпатської та Київської областей. Як зазначив Філашкін, велику допомогу надає Дніпропетровська область.

За даними Донецької ОВА, обстановка в області складна - за добу понад 2700 разів ворог обстріляв регіон. 16 людей поранені та одна людина загинула.