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У прифронтовому Покровську залишається ще понад 20 тисяч жителів, - ОВА

Фото: у Покровську залишається ще понад 20 тисяч жителів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Покровську Донецької області, біля якого точаться важкі бої, залишаються тисячі людей. У місті перебуває ще понад 24 тисячі жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

"Зараз в громаді залишається 35 тисяч людей, в самому Покровську - 24,5 тисячі. Дітей в громаді 1600, в Покровську - 929", - сказав він.

За словами голова Донецької ОВА, за місяць понад 20 тисяч людей виїхало з Покровська, серед них понад трьох тисяч дітей.

Евакуйовані з Покровська люди їдуть до Полтавської, Кіровоградської, Закарпатської та Київської областей. Як зазначив Філашкін, велику допомогу надає Дніпропетровська область.

За даними Донецької ОВА, обстановка в області складна - за добу понад 2700 разів ворог обстріляв регіон. 16 людей поранені та одна людина загинула.

 

Ситуація у Покровську

Місто Покровськ протягом останніх місяців стало ще одним форпостом оборони українських військ у Донецькій області. У районі точаться важкі бої, росіяни підходять до околиць міста.

Влада закликає жителів терміново евакуюватися. Для сімей з дітьми евакуація обов'язкова. Нагадаємо, що через загрозу безпеці з Покровська більше не будуть відправлятися евакуаційні потяги. Тепер вони курсуватимуть з Павлограда у Дніпропетровській області.

Нещодавно РБК-Україна побувало у Покровську. Більше про ситуацію у прифронтовому місті - у нашому репортажі.

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