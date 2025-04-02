В прифронтовых регионах 82% детей, которые не посещают детсады, имеют задержки развития

Как отсутствие детсадов влияет на развитие детей

По словам заместителя министра, из-за пандемии COVID-19 и полномасштабной войны многие малыши ни разу не попали в учреждения дошкольного образования. Это негативно влияет на их развитие, ведь общение со сверстниками является критически важным для формирования социальных навыков.

"У нас есть дети, которые родились, вошли в ковид, а потом в войну и ни одного дня не были в садике. Я не могу об этом спокойно говорить, но есть исследование, которое свидетельствует, что 82% детей в прифронтовых регионах, которые никогда не посещали сады, демонстрируют задержку развития, особенно социоэмоциональных компетентностей", - отмечает Коновалова.

В то же время все больше родителей признают важность детсадов. Если пять лет назад их поддерживали 52% опрошенных, то сейчас этот показатель вырос до 68%.

Роль мобильных детсадов в развитии детей

Из-за отсутствия традиционных заведений в прифронтовых районах вводятся мобильные сады - специальные автобусы, которые позволяют детям получать дошкольное образование. Однако, как отметила Коновалова, это лишь временное решение, ведь оно является дорогостоящим и не может полностью заменить обычные сады.

Самая сложная ситуация в деоккупированных регионах, в частности в Херсонской области, где дети часто не имеют безопасного места для занятий. Поэтому мобильные сады стали вынужденным, но спасительным вариантом для их образования.