В прифронтовых регионах 82% детей, которые не посещают детсады, имеют задержки развития

Многие дети в прифронтовых регионах ни разу в жизни не посещали детский сад. Среди них 82% имеют задержки развития, особенно в социально-эмоциональной сфере.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой "Новой украинской школе".
По словам заместителя министра, из-за пандемии COVID-19 и полномасштабной войны многие малыши ни разу не попали в учреждения дошкольного образования. Это негативно влияет на их развитие, ведь общение со сверстниками является критически важным для формирования социальных навыков.
"У нас есть дети, которые родились, вошли в ковид, а потом в войну и ни одного дня не были в садике. Я не могу об этом спокойно говорить, но есть исследование, которое свидетельствует, что 82% детей в прифронтовых регионах, которые никогда не посещали сады, демонстрируют задержку развития, особенно социоэмоциональных компетентностей", - отмечает Коновалова.
В то же время все больше родителей признают важность детсадов. Если пять лет назад их поддерживали 52% опрошенных, то сейчас этот показатель вырос до 68%.
Из-за отсутствия традиционных заведений в прифронтовых районах вводятся мобильные сады - специальные автобусы, которые позволяют детям получать дошкольное образование. Однако, как отметила Коновалова, это лишь временное решение, ведь оно является дорогостоящим и не может полностью заменить обычные сады.
Самая сложная ситуация в деоккупированных регионах, в частности в Херсонской области, где дети часто не имеют безопасного места для занятий. Поэтому мобильные сады стали вынужденным, но спасительным вариантом для их образования.
Ранее РБК-Украина рассказывало о значительном уменьшении очередей в детские сады в Украине, которое связано с демографическим кризисом. Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова отмечает, что сейчас дошкольное образование получают около 750 тысяч детей, из которых 168 тысяч учатся в смешанном или онлайн-формате.
По прогнозам, к 2027 году количество детей в возрасте от 1 до 6 лет уменьшится до 570 тысяч, что свидетельствует о существенном снижении рождаемости, особенно во время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны.
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