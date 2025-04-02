У прифронтових регіонах 82% дітей, які не відвідують дитсадки, мають затримки розвитку

Як відсутність дитсадків впливає на розвиток дітей

За словами заступниці міністра, через пандемію COVID-19 та повномасштабну війну багато малюків жодного разу не потрапили до закладів дошкільної освіти. Це негативно впливає на їхній розвиток, адже спілкування з однолітками є критично важливим для формування соціальних навичок.

"У нас є діти, які народилися, увійшли в ковід, а потім у війну і жодного дня не були в садочку. Я не можу про це спокійно говорити, але є дослідження, яке свідчить, що 82% дітей в прифронтових регіонах, які ніколи не відвідували садки, демонструють затримку розвитку, особливо соціоемоційних компетентностей", - зазначає Коновалова.

Водночас дедалі більше батьків визнають важливість дитсадків. Якщо п’ять років тому їх підтримували 52% опитаних, то зараз цей показник зріс до 68%.

Роль мобільних дитсадків у розвитку дітей

Через відсутність традиційних закладів у прифронтових районах запроваджуються мобільні садки - спеціальні автобуси, які дозволяють дітям отримувати дошкільну освіту. Однак, як зазначила Коновалова, це лише тимчасове рішення, адже воно є дороговартісним і не може повністю замінити звичайні садки.

Найскладніша ситуація у деокупованих регіонах, зокрема в Херсонській області, де діти часто не мають безпечного місця для занять. Тому мобільні садки стали вимушеним, але рятівним варіантом для їхньої освіти.