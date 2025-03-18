Впервые в истории. В МОН сказали, почему исчезли очереди в детсады

Сейчас в Украине в том или ином формате работают 11 804 коммунальных учреждения дошкольного образования. При этом укрытия из них имеют 8 181 садик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой в интервью LB.ua.

Почему исчезли очереди в детсады в Украине

Дошкольное образование в Украине получают сейчас 750 тысяч "с хвостиком" детей. Из них 168 тысяч - в смешанном или онлайновом формате (большинство этих детей садик не посещают).

По словам эксперта, "как бы сильно ни старались воспитатели, но в дистанционном формате трудно реализовать одну из ключевых функций дошкольного образования - развитие социально-эмоционального интеллекта детей".

"Хотя, конечно, очень важно, чтобы эта услуга существовала хотя бы в таком формате", - признала представительница правительства.

Она рассказала, что в целом доля детей, охваченная ныне дошкольным образованием, является тяжелым и болезненным вопросом, который имеет несколько аспектов.

"По данным Минюста, у нас сейчас 881 тысяча детей в возрасте от 1 до 6 лет. То есть в целом процент охвата получается неплохой. С другой стороны, с такими цифрами у нас вроде бы еще должна быть очередь в учреждения. Но выезжаешь за пределы Киева - и садики уже сегодня недозаполнены", - сообщила Коновалова.

Согласно ее информации, в Киеве "еще сохраняется очередь в конкретные заведения".

"Но если вам все равно и вы готовы ребенка, к примеру, везти, то сегодня подадите заявление, а завтра - пойдете в садик. Даже если не относитесь к льготным категориям. И на самом деле такая ситуация в Киеве, наверное, впервые за историю", - подчеркнула заместитель министра.

Она добавила, что по имеющимся в настоящее время прогнозам, в 2027 году детей в возрасте 1-6 лет в Украине будет уже 570 тыс.

"Этот показатель постепенно снижается не первый год, но такой катастрофы у нас никогда не было", - отметила специалист.

Она напомнила, что "сейчас в садики пошли дети, которые рождались во время пандемии COVID-19 и полномасштабной войны".

"А рожали в этот период такие упорные семьи. И слава Богу, что они у нас есть. Но эта демографическая пропасть требует от системы большой гибкости, чтобы мы смогли сохранить сервис и сеть. Раньше этой гибкости не было, и вот именно ее должна добавить реформа дошкольного образования", - подытожила Коновалова.