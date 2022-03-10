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Абрамович через санкції ще може продати "Челсі". Але за однієї умови

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Лондон, Четвер 10 березня 2022 14:18
Абрамович через санкції ще може продати "Челсі". Але за однієї умови Фото: російський олігарх Роман Абрамович (facebook com RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Ілона Свиридова

Через британські санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича він ще може продати футбольний клуб "Челсі". Але за умови, що не отримає грошей з його продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Повідомляється, що Абрамовичу заборонено проводити угоди з фізичними та юридичними особами у Британії. Фактично він не може продати клуб, але має право подати запит на продаж за умови, що він не отримає прибуток від угоди.

Також повідомляється, що заморожено активи Абрамовича, щодо нього діє заборона на в'їзд. Санкції унеможливлюють для нього будь-який бізнес у Британії.

Щодо самого "Челсі", то клуб отримав спеціальну ліцензію, яка дозволяє проводити матчі, виплачувати зарплати, але ігри відвідувати зможуть лише власники абонементів.

Що заборонено "Челсі":

  • Пропонувати нові контракти гравцям чи персоналу. У футболістів Антоніо Рюдігера, Андреаса Крістенсена та Сезара Аспілікуети контракти закінчуються 30 червня.
  • Проводити трансфери.
  • Продавати квитки на ігри будь-якої зі своїх команд, включаючи жіночі та юніорські. Власники абонементів зможуть потрапити до матчів.
  • Продаж сувенірної та фанатської продукції. Товари можуть продаватись через третіх осіб.
  • Роботи з реконструкції стадіону.
  • Витрати понад 500 000 фунтів стерлінгів (близько 650 тисяч доларів) на безпеку, стюардів та харчування на домашніх матчах та понад 20 000 фунтів стерлінгів на виїзних.

Нагадаємо, раніше Абрамович хотів продати "Челсі" та передати виручені кошти фонду для підтримки України.

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