Приїхав з Ростова-на-Дону вбивати українців: СБУ затримала росіянина на Донбасі

За даними правоохоронців, мешканець Ростову приїхав до родичів в окупований Донецьк через неконтрольовану ділянку кордону. З часом він порушив комендантську годину та п'яним потрапив до місцевої "комендатури". Задля розв'язання цієї проблеми, росіянин добровільно мобілізувався на війну. Був стрільцем у "першому армійському корпусі ДНР" із радянським званням старшого лейтенанта.

"Наприкінці серпня за наказом командира росіянин штурмував позиції української армії неподалік Невельського на Донеччині. Потрапивши під артилерійський вогонь, його залишили в бліндажі де потім українські військові його захопили у полон", - йдеться у повідомленні.

Натепер представники СБУ допитують росіянина та нагадують, що всі хто хоче скласти зброю, може телефонувати на гарячу телефонну лінію 2402.