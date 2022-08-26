Приїхав з Ростова-на-Дону вбивати українців: СБУ затримала росіянина на Донбасі

Колишній російський військовий у свій час проходив службу в Афганістані, а тепер вирішив згадати навички в Україні. Вступивши до лав терористів "ДНР", чоловік воював на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За даними правоохоронців, мешканець Ростову приїхав до родичів в окупований Донецьк через неконтрольовану ділянку кордону. З часом він порушив комендантську годину та п'яним потрапив до місцевої "комендатури". Задля розв'язання цієї проблеми, росіянин добровільно мобілізувався на війну. Був стрільцем у "першому армійському корпусі ДНР" із радянським званням старшого лейтенанта.
"Наприкінці серпня за наказом командира росіянин штурмував позиції української армії неподалік Невельського на Донеччині. Потрапивши під артилерійський вогонь, його залишили в бліндажі де потім українські військові його захопили у полон", - йдеться у повідомленні.
Натепер представники СБУ допитують росіянина та нагадують, що всі хто хоче скласти зброю, може телефонувати на гарячу телефонну лінію 2402.
Нагадаємо, що СБУ на держзраді викрила керівника інституту, який мав готувати кадри для спецслужби.
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