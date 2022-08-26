Готував майбутніх працівників СБУ: на держзраді викрили керівника профільного інституту

Керівника інституту Національного юридичного університету Ярослава Мудрого підозрюють у державній зраді. Він займався підготовкою фахівців для СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

В спецслужбі заявляють, що вони продовжують роботу по очищенню власних лав від можливих зрадників. "У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді т.в.о. начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", - йдеться у повідомленні. Підозрюваного вже помістили під варту, а СБУ встановлює всіх причетних до правопорушення.