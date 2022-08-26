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Готував майбутніх працівників СБУ: на держзраді викрили керівника профільного інституту

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 16:08
Готував майбутніх працівників СБУ: на держзраді викрили керівника профільного інституту Фото: Мав готувати майбутніх кадрів СБУ: за держзраду затримали керівника профільного інституту (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Керівника інституту Національного юридичного університету Ярослава Мудрого підозрюють у державній зраді. Він займався підготовкою фахівців для СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

В спецслужбі заявляють, що вони продовжують роботу по очищенню власних лав від можливих зрадників.

"У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді т.в.о. начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного вже помістили під варту, а СБУ встановлює всіх причетних до правопорушення.

Нагадаємо, що у Львівській області Служба безпеки затримала екс-партійця ОПЗЖ. Жінку підозрюють у державній зраді.

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Служба безпеки України Харків
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