Приехал из Ростова-на-Дону убивать украинцев: СБУ задержала россиянина на Донбассе

По данным правоохранителей, житель Ростова приехал к родственникам в оккупированный Донецк через неконтролируемый участок границы. Со временем он нарушил комендантский час и пьяным попал в местную "комендатуру". Для решения этой проблемы, россиянин добровольно мобилизовался на войну. Был стрелком в "первом армейском корпусе ДНР" с советским званием старшего лейтенанта.

"В конце августа по приказу командира россиянин штурмовал позиции украинской армии неподалеку Невельского на Донбассе. Попав под артиллерийский огонь, его оставили в блиндаже где потом украинские военные его захватили в плен", - говорится в сообщении.

На данный момент представители СБУ допрашивают россиянина и напоминают, что все кто хочет сложить оружие, может звонить на горячую телефонную линию 2402.