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Через порт оккупированного Мариуполя россияне вывезли 140 тыс. тонн краденого зерна и металла

Среда 31 января 2024 16:18
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Через порт оккупированного Мариуполя россияне вывезли 140 тыс. тонн краденого зерна и металла Фото: Из-за порта оккупированного Мариуполя россияне вывезли 140 тыс тонн краденого зерна и металла (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

В 2023 году порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов - преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной в Украине. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Оккупированные порты на побережье Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, россияне используют для вывоза ворованной продукции с временно оккупированных территорий, а также по военному назначению - доставляя оружие и снаряжение.

Что касается маршрутов незаконного вывоза грузов, то сами россияне информируют, что из Мариуполя суда идут в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективе планируют открыть маршруты в Ейск и Новороссийск.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вывезла из порта оккупированного Мариуполя металла в 25 млн долларов.

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Мариуполь зерновой коридор порт
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