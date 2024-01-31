Через порт оккупированного Мариуполя россияне вывезли 140 тыс. тонн краденого зерна и металла

В 2023 году порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов - преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной в Украине. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Оккупированные порты на побережье Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, россияне используют для вывоза ворованной продукции с временно оккупированных территорий, а также по военному назначению - доставляя оружие и снаряжение.

Что касается маршрутов незаконного вывоза грузов, то сами россияне информируют, что из Мариуполя суда идут в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективе планируют открыть маршруты в Ейск и Новороссийск.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вывезла из порта оккупированного Мариуполя металла в 25 млн долларов.