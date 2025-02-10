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Лидер Приднестровья заявил, что регион будет закупать газ за кредитные средства от России

Понедельник 10 февраля 2025 16:18
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Лидер Приднестровья заявил, что регион будет закупать газ за кредитные средства от России Фото: Вадим Красносельский (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Приднестровье будет получать газ для обеспечения своего функционирования за счет российского кредита.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал лидер непризнанного региона Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

По словам Красносельского, сегодня завершаются поставки в Приднестровье европейского газа из первого транша помощи, с 1 по 10 февраля в регион поступило 26,275 млн кубометров.

"Благодарны должностным лицам ЕС за оказанное содействие, что позволило нам на этом этапе восстановить энергосистему республики. Далее Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии "Молдовагаза"... Венгерская поставка стала возможной благодаря российской кредитной и функциональной поддержке. Спасибо представителям Министерства энергетики РФ за помощь", - написал Красносельский.

Энергокризис в Молдове

Напомним, в непризнанном Приднестровье возник энергетический кризис после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Это произошло 1 января 2025 года.

Тогда в Украине заявили о готовности оказать помощь в решении проблемы в Приднестровье. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить уголь, а также направить специалистов на Молдавскую ГРЭС, которая, по его словам, может производить в 10 раз больше электроэнергии.

Также мы писали, что Молдова и власти непризнанного Приднестровья подписали соглашение о газовом займе, в рамках которого Кишинев предоставит Тирасполю заем в 3 миллионов кубических метров природного газа.

Первого февраля Молдова официально начала первые поставки газа в заем Приднестровью.

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Молдова Газ Российская Федерация
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