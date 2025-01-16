Приднестровье может получить от России газ в особом статусе, - ISW

"Президент" Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Россия вскоре передаст непризнанной автономии газ в качестве "гуманитарной помощи". Однако он не уточнил дату и способ поставки топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что с 10 по 14 января Красносельский посетил Москву, где провел переговоры с Министерством энергетики России о возможных поставках газа в Приднестровье.
По итогам переговоров, "глава" непризнанной "республики" отметил, что Россия обеспечит Приднестровье достаточным количеством газа для тепловой энергетики, промышленных предприятий и гражданского использования.
В то же время, по его словам, Россия не будет поставлять газ остальной территории Республики Молдова.
Украина с 1 января полностью прекратила транзит российского газа в Молдову и другие страны Европейского Союза.
С того же дня Приднестровье осталось без отопления и горячей воды. Также наблюдаются перебои с энергоснабжением.
Запасов угля на складах ПМР хватит до конца января.
В Молдове предупредили, что энергосистема "республики" может выйти из строя, поскольку в ней наблюдается острый дефицит электроэнергии.
Молдова предложила властям непризнанной "республики" закупить топливо из Европы за свой счет.
Подробнее о том, что ждет Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину, - читайте в нашем авторском материале.
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