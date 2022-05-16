ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ може вдатися до провокацій у Придністров'ї, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 травня 2022 19:24
РФ може вдатися до провокацій у Придністров'ї, - Генштаб Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

В ЗСУ вважають, що Росія може вдатися до провокації на території Придністров'я. Нині там всі війська РФ продовжують перебувати у повній бойовій готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка залишилась без суттєвих змін. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності. В регіоні не виключається проведення провокацій російською стороною", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, посилення ракетних обстрілів Одеси та області з боку Росії можуть бути своєрідним попередженням для Молдови, а точніше - для президента держави Майї Санду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну