"Ми розуміємо, що РФ може використовувати Придністров'я для агресії": Демченко про ситуацію на кордоні з Молдовою
Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті ситуація контрольована. Однак РФ може використовувати Придністров'я для нарощування агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Цей напрямок завжди було посилено, так само як і посилена охорона відбувається на кордоні з Білоруссю. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій на напрямку придністровського сегмента", - заявив Демченко.
За його словами, прикордонники враховують всю ситуацію, яка нагнітається навколо Придністров'я про незрозумілі докори в бік України.
"Це все не відповідає дійсності. Наше основне завдання - не допустити провокацій, не допустити подальшу ескалацію. Ми добре розуміємо, що РФ може використовувати цю територію для подальшого нарощування своєї агресії проти України", - додав спікер Держприкордонслужби України.
Нагадаємо, окупанти дали команду підготувати війська на території Придністров'я в повну бойову готовність.
Також відомо, Генеральний штаб ЗСУ поділився оперативною інформацією про ситуацію на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", де базується група військ РФ.
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