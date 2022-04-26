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Російські спецслужби розповсюджують фейки про евакуацію з Придністров'я, - СБУ

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 19:09
Російські спецслужби розповсюджують фейки про евакуацію з Придністров'я, - СБУ Фото: російські спецслужби розповсюджують фейки про евакуацію з Придністров'я (politorscom)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські спецслужби взяли курс на розхитування безпекової ситуації у Придністров'ї. Про це свідчать не лише вибухи на території невизнаної ПМР, але й низка інформаційних повідомлень, які розповсюджують пропагандисти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ.

Як повідомляє СБУ, після "потужного викриття неонацистів із нерозбірливим підписом", які за добу вже стали справжнім мемом, ФСБ вигадала собі нову активність.

Серед іншого - від імені СБУ у різноманітних телеграм-каналах поширюється звернення до "громадян ПМР" із закликом до евакуації нібито через загрозу артилерійських обстрілів з боку України.

"Закликаємо жодним чином не вірити цій маячні і розуміти, що у всіх мешканців т.зв. ПМР, та й усієї Європи загалом, є наразі одна головна загроза - РФ, яка через неадекватні дії свого керівництва готова влаштувати будь-які провокації", - повідомила СБУ.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про підготовку Росією ракетного удару по мирних мешканцях Придністров'я з метою звинуватити в обстрілі Україну.

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