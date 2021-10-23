Доведеться заново вчитися ходити: Шефір розповів про здоров'я водія після замаху

Водій автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра після замаху залишається на постільному режимі. Незабаром він має встати на милиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника президента Сергія Шефіра в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера ".

Через місяць після поранення під час замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського водій не встає з ліжка.

"Водій поки лежить, не встає. Сподіваємося, що десь через тиждень - півтора він встане на милиці і почне заново вчитися ходити", - розповів Шефір.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.

У ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти та гості студії дають відповідь на питання, чому українські реанімації переповнені хворими на коронавірус і хто винен у тому, що ми програємо війну ковіду на другому році пандемії.

Також Віктор Ляшко, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький та інші пояснюють, чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні і як перекрити канал підроблених СOVID-сертифікатів.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 22 жовтня

Нагадаємо, у попередньому випуску Юлія Тимошенко повідала, хто "сосе" український газ.



А Савік Шустер розповів, скільки в Україні людей з високим доходом, середнім, нижче середнього і тих, хто живе за межею бідності.



Крім того, українці висловилися про те, чи вірять, що команда Зеленського впорається з енергетичною кризою.

Також старший науковий співробітник Центру політики безпеки Андрій Ілларіонов розкритикував дипломатичну політику Зеленського.



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