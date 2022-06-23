ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна отримає новітню ППО з Німеччини, якої немає у Бундесверу, - Мельник

Новость на русском →
Берлін, Четвер 23 червня 2022 16:11
Україна отримає новітню ППО з Німеччини, якої немає у Бундесверу, - Мельник Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Німеччина передасть Україні новітній зенітно-ракетний комплекс для протиповітряної оборони (ППО), якого ще немає у німецької армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для "Укрінформу".

За його словами, українська сторона працює з Німеччиною над поставками в короткій і середньостроковій перспективі.

"Зокрема, я сподіваюся на підтримку з боку Берліна в закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі і протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", - зазначив Мельник.

Він підкреслив, що дипломатам вдалося в тісній закулісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір і домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро. Причому, за рахунок уряду Німеччини.

"За це окрема подяка канцлеру Шольцу. До речі, навіть у Бундесверу немає поки такої ППО", - додав Мельник.

Зазначимо, за даними німецьких ЗМІ, мова йде про постачання ракетної системи середньої дальності IRIS-t SLS. За допомогою збільшеної ракети і завдяки радіолокаційному наведенню система може вражати повітряні цілі на відстані до 40 км. Радіолокаційна станція виявляє цілі в радіусі 250 км.

Нагадаємо, раніше з'явився повний список озброєнь, які Німеччина має намір передати Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі