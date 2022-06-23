Україна отримає новітню ППО з Німеччини, якої немає у Бундесверу, - Мельник

Німеччина передасть Україні новітній зенітно-ракетний комплекс для протиповітряної оборони (ППО), якого ще немає у німецької армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для "Укрінформу" .

За його словами, українська сторона працює з Німеччиною над поставками в короткій і середньостроковій перспективі.

"Зокрема, я сподіваюся на підтримку з боку Берліна в закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі і протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", - зазначив Мельник.

Він підкреслив, що дипломатам вдалося в тісній закулісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір і домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро. Причому, за рахунок уряду Німеччини.

"За це окрема подяка канцлеру Шольцу. До речі, навіть у Бундесверу немає поки такої ППО", - додав Мельник.

Зазначимо, за даними німецьких ЗМІ, мова йде про постачання ракетної системи середньої дальності IRIS-t SLS. За допомогою збільшеної ракети і завдяки радіолокаційному наведенню система може вражати повітряні цілі на відстані до 40 км. Радіолокаційна станція виявляє цілі в радіусі 250 км.