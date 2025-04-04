Причина не в Украине. Почему Вучич называет протесты в Сербии "цветными революциями"

Как отметила международный обозреватель и редактор портала "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко, Вучич любит пугать сербов "майданами" и "цветными революциями", как только начинаются какие-то антиправительственные акции. Украинцами это обычно воспринимается, как отсылка к нашим революциям, но, по мнению Ищенко, на самом деле речь идет не о них.

"Сербия - колыбель "цветной революции". Первая так называемая "цветная революция" произошла тогда, когда сербы свергли режим Милошевича", - пояснила Ищенко.

По ее словам, в те времена Вучич входил в команду Милошевича, поэтому, когда он говорит о "майдане", то прежде всего вспоминает именно те времена, а не Украину, считает Ищенко.

"Он очень хорошо знает, о чем идет речь. И поэтому анонсировал, что уже начал писать книгу о том, как бороться с "цветными революциями". Вучич считает, что победил эту "цветную революцию", не допустил ее и так далее", - рассказывает она РБК-Украина.

А бороться с протестами Вучичу помогает никто иной, как Москва. Россия глубоко вовлечена в усилия по недопущению смены власти в Сербии, осознавая, что следующее правительство не будет пророссийским, уверен экс-директор Христианско-демократической партии Сербии Чедомир Стойкович.

"Однако последние десятилетия показывают, что Кремль всегда играет на обе стороны: поддерживая пророссийское правительство, он одновременно стремится влиять на оппозицию, чтобы сохранить свое влияние в целевой стране во время смены власти. Эта ситуация не является исключением. Было бы полезно, если бы Европа, Украина и Запад в целом помогли сербской оппозиции распознать эти попытки Кремля, усиливая их устойчивость к такому влиянию. В любом случае Кремль не сможет оказать на будущее правительство такого же влияния, как на действующее", - считает он.

Студенческие протесты в Сербии

В Сербии продолжаются массовые протесты после трагедии на железнодорожной станции в Нови-Саде, где в результате обвала крыши погибли 15 человек. На фоне растущего общественного возмущения в отставку подали министры торговли, строительства, транспорта и инфраструктуры, однако протестующие продолжают обвинять правительство президента Александра Вучича в коррупции и требуют более глубоких изменений.

Премьер-министр Милош Вуцевич также объявил о своей отставке, заявив, что это шаг для снижения напряженности. В ноябре 2024 года в Белграде уже проходили антиправительственные акции, а еще раньше, в декабре 2023-го, вспыхнули протесты из-за результатов парламентских выборов.

А в конце января Вучив допустил вероятность проведения досрочных парламентских выборов в апреле. В марте же он заявил о готовности провести выборы при условии того, что этого потребует оппозиция.