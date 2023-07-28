Пытал более 100 бойцов ВСУ. Экс-глава колонии в Еленовке получил подозрение

СБУ сообщила о подозрении экс-главе Еленовской колонии, причастному к пыткам более 100 украинских военных. Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего руководителя оккупационной "Волновахской исправительной колонии" (более известная как Еленовская колония). Злоумышленник причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в пыточной российской тюрьмы", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, часто издевательства над военнопленными начинались сразу же по прибытии пленника в место содержания.

Экс-глава колонии в Еленовке получил подозрение за пытки более 100 бойцов ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)

В частности, с начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 года он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ.

"В его пыточной к людям применяли различные виды физического насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства", - добавили в СБУ.

Известно, что для "конвоирования" людей в пыточную фигурант привлекал своего подчиненного - "младшего инспектора отдела надзора" оккупационной тюрьмы, который также участвовал в пытках над военнопленными.

По данным следствия, бывшим главой оккупационной колонии оказался местный житель, до 2014 года являвшийся начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области.

Во время захвата части региона он остался на территории города и затем пошел на сотрудничество с местной оккупационной администрацией РФ. В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем созданной агрессором Еленовской колонии и пробыл на этой должности до конца июля.

Кроме того, установлено, что его подчиненный до "назначения" находился в составе так называемой "службы исполнения наказаний" террористической организации "ДНР" во временно оккупированной Горловке.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку оба злоумышленника скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Что известно о экс-главе колонии в Еленовке

Судя по информации российских СМИ, начальником колонии в Еленовке был Сергей Евсюков. В прошлом году российская "Медуза" писала эту колонию. В частности, журналисты со ссылкой на волонтера Станислава Глушкова, рассказывало о садистских наклонностях Евсюкова.

По его словам, у начальника колонии Сергея Евсюкова "очевидно есть садистские наклонности".

"Евсюков Сергей Владимирович, по моему личному мнению, один из страшнейших палачей, который управляет всем этим лагерем, который неоднократно говорил нам, что мы останемся там как минимум на 10 лет, что нашим детям, нашим семьям скажут, что мы полетели в космос, или что мы военные летчики, которые погибли", - рассказывал тогда Глушков.