Причетні до схем викривачі корупції не зможуть отримати винагороду

Співучасникам корупційних злочинів, якщо вони виступлять викривачами корупції, не будуть виплачувати грошові винагороди. Про це повідомила заступник голови комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики, нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, співучасник корупційних злочинів зможе розраховувати на звільнення від кримінального переслідування, якщо надасть допомогу в розслідуванні.

"Тобто фактично він перестає бути співучасником злочину, але він однозначно не може претендувати на грошову винагороду", - зазначила Янченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України ухвалила закон президента Володимира Зеленського про викривачів корупції. Норми даного закону гарантують, що за повідомлення про хабар чи завданий збиток у розмірі понад 10 млн гривень буде виплачуватися винагорода у межах 10%. Розмір такої винагороди не може перевищувати 12,5 млн гривень.

У той же час викривачі корупції зможуть претендувати на винагороду після рішення суду.